رياضة | كبار مسؤولي روما في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار مسؤولي روما في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته "المساجيرو" فإن رامون رودريجيز "مونشي" صار حالياً هو الرئيس الفعلي لروما، حيث أن رئيس النادي جيمس بالوتا بعد خسارة الكأس بسباعية من فيورنتينا قام بمنح مونشي السلطة المطلقة داخل تريجوريا.
وعلى ذلك، فإنه في حال فشل الفريق بنهاية الموسم، فمونشي سيودع روما أو حتى ستتم إقالته من قبل بالوتا نفسه، ومن أجل ذلك فإنه على مونشي ودي فرانشيسكو خلال مواجهة ميلان وروما ألا ترتكب أي حماقة.
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