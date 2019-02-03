رياضة | كبار مسؤولي روما في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار مسؤولي روما في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن كبار مسؤولي نادي آي سي روما الإيطالي في خطر كبير، بعد تدهور أوضاع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته "المساجيرو" فإن رامون رودريجيز "مونشي" صار حالياً هو الرئيس الفعلي لروما، حيث أن رئيس النادي جيمس بالوتا بعد خسارة الكأس بسباعية من فيورنتينا قام بمنح مونشي السلطة المطلقة داخل تريجوريا.