رياضة | أحمد فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية.. ولاسارتي يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يؤدي تدريبات تأهيلية.. ولاسارتي يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز.

وخضع فتحي للتدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب قبل بدء مران الفريق، استعدادًا لمواجهة إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب استعدادًا لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز.

واستغرقت المحاضرة عدة دقائق طالب فيها اللاعبين بغلق الملف الإفريقي والتركيز في مباراة الفريق المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إنبي في الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب بتروسبورت.