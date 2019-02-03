رياضة | صراع خفي بين روما وميلان لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع خفي بين روما وميلان لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن ناديي آي سي روما وآي سي ميلان الإيطاليين، في خط كبير، بسبب تهديد قوانين اللعب المالي النظيف. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الريبابليكا" فإن ناديي روما و ميلان يدخلا في سباق حاسم على مستقبلهم المالي، ومن أجل حسم بطاقة المشاركة في بطولة وأشارت الصحيفة إلى أن لا شك أن الـ50 مليو يورو جائزه التأهل لدوري الأبطال جوهرية للميركاتو الصيفي المقبل بالنسبة للفريقين. وفي حال إذا فشل روما في التأهل سيجبر على بيع لاعب مهم الصيف القادم، لتغطيه عجز الـ140 مليون يورو في الميزانية، بينما على ميلان انتظار قرار لجنه اللعب المالي النظيف. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الريبابليكا" فإن ناديي روما و ميلان يدخلا في سباق حاسم على مستقبلهم المالي، ومن أجل حسم بطاقة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا

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