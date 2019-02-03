رياضة | الأهلي يخوض نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، إن النادي تلقى اليوم الأحد خطابًا رسميًا من اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة، واتحاد الكرة الطائرة، جاء فيه أنه بناءً على الاجتماع الذي تم مع الجهات الأمنية فقد تقرر حضور 500 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وأيضًا أولياء أمور لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، فعاليات اليوم النهائي في البطولة العربية العشرين للأندية "سيدات" للكرة الطائرة المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي اليوم الأحد.
وأكد الخطاب على أن الحضور سيكون بموجب البطاقة وكارنيه عضوية النادي، أو بناء على الكشف المرسل من قبل النادي الأهلي.
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