كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جورماهيا يسجل الهدف الثالث من خطأ ساذج للزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل نادي جورماهيا الكيني الهدف الثالث في مرمى الزمالك في الدقيقة 51 للمباراة المقامة بينهما في الجولة الأولى من الكونفيدرالية. ويتقدم جورماهيا على الزمالك بنتيجة 3-2 حاليًا.

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | جورماهيا يسجل الهدف الثالث من خطأ ساذج للزمالك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.