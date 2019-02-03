رياضة | حصاد الجولة الثالثة لمجموعات أبطال إفريقيا.. الأهلي ومازيمبي الأقوى هجوميا

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انتهت الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم والتي يتنافس فيها جميع أندية القارة السمراء على اللقب. ويرصد الخليج 365 الرياضي أرقام وإحصائيات هذه الجولة من دوري أبطال إفريقيا: - خاض 14 فريقًا في الدور الأول لدور المجموعات 7 مباريات، سجلوا خلالها 23 هدفًا. - ألغيت مباراة الإسماعيلي والرياضي القسطنطيني الجزائري لاستبعاد الإسماعيلي من البطولة من الكاف لشغب جماهيره في مباراة الأفريقي التونسي. - شهدت مباراة مازيمبي الكونغولي والأفريقي التونسي أكبر عدد من الأهداف، حيث سحق الفريق الكونغولي نظيره التونسي بثمانية نظيفة. - هداف البطولة حتى الآن: معتز المهدي - النصر الليبي ( 7 أهداف). - أفضل هدافين في البطولة حتى الآن، هم : معتز المهدي - النصر الليبي (7 أهداف) وميدي كاجيري - سيمبا ( 5 أهداف) وجان مارك ماكوسو - فيتا كلوب (5 أهداف) وثيمبا زواني - صن داونز (4 أهداف) وكلاتوس شاما - سيمبا (4 أهداف) جوستن شونجا - أورلاندو بايرتس (4 أهداف). - الأهلي المصري هو أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجل 8 أهداف حتى الآن. - بلاتينيوم الزيمبابوي والإفريقي التونسي هما أضعف خط هجوم في البطولة، حيث لم يسجلوا أية أهداف حتى الآن. - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والنادي الرياضي القسطنطيني هما أقوى خط دفاع في البطولة، حيث لم يدخل مرماهم أية أهداف حتى الآن. - سيمبا التنزاني هو أضعف خط دفاع في البطولة، حيث مني مرماه بـ10 أهداف حتى الآن. - إنتهت مباراتان بالتعادل ومباراة انتهت بالتعادل الإيجابي وأخرى انتهت بالتعادل السلبي.

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