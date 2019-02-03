شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام جورماهيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب كازارني بكينيا في افتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وستكون المباراة المقبلة لللزمالك أمام فريق النجوم يوم السبت الموافق التاسع من فبراير لعام 2019 ميلاديا في تمام الساعة السادسة مساء.

وستقام المباراة ضمن منافسات الاسبوع الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب بترو سبورت.