شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد السقوط أمام جورماهيا والان مع التفاصيل
الخليج 365- خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مضيفه جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب كازارني بكينيا في افتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .
وجاء ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني كالتالي قبل إقامة لقاء نصر حسين داي وبترو اتلتيكو اليوم:
1- جورماهيا 3 نقاط
2- نصر حسين داي بدون نقاط
3- بترو اتلتيكو بدون نقاط.
4- الزمالك بدون نقاط.
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