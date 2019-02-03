شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعيد قوته الضاربة قبل كلاسيكو ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتعافي الثلاثي ميسي ولويس سواريز وكوتينيو، اليوم الأحد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل.

وشكل الثلاثي خط هجوم برشلونة ضد فالنسيا أمس، ولم يكن لديهم أفضل مباراة كما كان متوقع، ما عدا الهدفين اللذين سجلهما الأرجنتيني ليوم ميسي.

وفي غرفة خلع الملابس، بعد المباراة كان هناك صمت، وبعض الأسف على التعادل، حيث كان يرغب نجوم البلوجرانا في تحقيق الفوز على فالنسيا.

لاعبي برشلونة لديهم راحة اليوم، وغدًا سيعودون إلى الدورات التدريبية، علماً بأن وجود أكثر من 24 ساعة راحة أمر جيد بالنسبة ليونيل والفريق.

وكان ميسي قد منح برشلونة التعادل أمام فالنسيا 2-2، بعدما كان البلوجرانا متأخراً بهدفين دون رد، ضمن الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني.