شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يخطف فوزا قاتلا من الفيصلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف فريق الحزم فوزا قاتلا من نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم الفيصلي عن طريق اللاعب دينلسون بيريرا في الدقيقة 55، ونجح الحزم في إدراك التعادل بواسطة اللاعب جون باجوي في الدقيقة 79، قبل أن يسجل اللاعب أسامة الخلف هدف الفوز القاتل للحزم بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الحزم للنقطة 19 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 24 في المركز الثامن.