شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يسخر من عرض ميلان لضم نجمه والان مع التفاصيل

تحرص الكثير من الأندية الأوروبية، خاصة الكبرى منها على استغلال الفرصة للفوز بصفقات من العيار الثقيل لدعم صفوفها، وتتزايد مطاردات تلك الأندية للاعبين كلما اقتربت عقودهم من نهايتها، على أمل خطف أحد النجوم المميزين، إلا أنه في بعض الأحيان قد يخطيء المسؤولين في تقدير القيمة المناسبة لبعض النجوم مما يضعهم في موقف محرج، فتقابل عروضهم بالرفض القاطع.

خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، كان نادي ميلان أحد الراغبين في دعم صفوفه من أجل مواصلة المنافسة على حجز مكان في مراكز المقدمة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، فتقدم بعرض لنادي ريال مدريد، لضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن مسؤولو روسونيري قدموا عرضا اعتبره رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مضحكا، وفقا لما ذكرته مجلة دون بالون.

وقالت المجلة الإسبانية: ميلان قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم بنزيما، مما دفع مسؤولي ريال مدريد لعدم تصديق الأمر، واعتقدوا أنها مزحة، خاصة أن بنزيما يعد الآن أبرز نجوم الريال، وهداف الفريق، وإضافة إلى ذلك فإنه لم يتجاوز 31 عاما، وما يزال في كامل لياقته وقوته الفنية، ما يعني أنه في حالة مثالية.

وأمام عرض ميلان، رد رئيس ريال مدريد، بأنه لن يبدأ المفاوضات في هذه الصفقة إلا بعرض مبدئي يبلغ 75 مليون يورو، بينما طرح من جانبه عرضا على إدارة ميلان، بإمكانية أن تقل القيمة المالية في حالة واحدة فقط، أن يدخل سوسو في الصفقة، وهو الأمر الذي يبدو بالنسبة للإيطاليين غير قابل للتفاوض، وفقا للمجلة الإسبانية.

ووجد ميلان ضالته في المهاجم البولندي المتألق كريستوف بياتيك لاعب نادي جنوى، وأحد هدافي الدوري الإيطالي (13 هدفا) الذي ضمه مقابل 35 مليون يورو، إضافة للمتغيرات.

ويتألق كريم بنزيما مع ريال مدريد هذا الموسم، رغم تراجع مستوى الفريق منذ بداية الموسم، إذ سجل 16 هدفا في كل المسابقات، بينما تمكن قبل أيام، من كسر رقم أسطورة الريال هوجو سانشيز، والارتقاء للمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للريال، برصيد 209 أهداف.