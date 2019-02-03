شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يفقد فرصة الفوز بالبوندسليجا والان مع التفاصيل

الخليج 365- ربما تضاءلت فرصة بايرن ميونخ في التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، هذا الموسم، بعد تراجعه بفارق سبع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

كما أن النادي البافاري فقد موقعه في وصافة جدول ترتيب البوندسليجا لصالح بوروسيا مونشنجلادباخ.

وواجه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مهمة صعبة أمس السبت، ولكن جلادباخ الوحيد الذي نجا.

وفاز جلادباخ على مضيفه شالكه بهدفين دون رد في الوقت الذي تعادل فيه دورتموند مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله، وتعرض بايرن لهزيمة قاسية على ملعب باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض بايرن للهزيمة الرابعة بعد مضي 20 جولة من الموسم، ليعادل سجله من الخسائر في موسم 2017 2018/ بأكمله، وكذلك عادل سجله من الهزائم في 68 مباراة خاضها في موسمي 2015 2016/ و2016/ 2017.

وتوج بايرن بلقب الدوري المحلي في آخر ستة مواسم، لكن الفوز بلقبه السابع على التوالي بات أصعب وأصعب، حيث يحتاج الأمر إلى انهيار كامل في صفوف دورتموند، رغم أن الأخير لا يزال في انتظاره مواجهتين غاية في الصعوبة على ملعب بايرن وكذلك على ملعب جلادباخ.

وشدد نيكو كوفاتش مدرب بايرن "لازلنا نؤمن بالأمر" لكنه أيضا لوح بأن لاعبيه أصابتهم حالة من اللامبالاة في بعض الوقت حيث كان الفريق متقدما بهدف في الشوط الأول أمام ليفركوزن الذي يقوده بيتر بوس المدرب السابق لدورتموند.

وقال كوفاتش لشبكة "سكاي" التليفزيونية "الشيء الإيجابي الوحيد هو أن دورتموند لم يحصد نقاطه الثلاث".

وأضاف "الآن الفارق اتسع لسبع نقاط، هو ليس بالفارق الضئيل، علينا أن نحقق أفضل نتائج ممكنة في آخر 14 مباراة، وهو ليس بالأمر السهل، لن نستسلم".

من جانبه قال لوسيان فافر مدرب دورتموند "بالتأكيد أردنا الفوز وعلينا أن نتعامل مع نتيجة التعادل".

ووصف رومان بوركي حارس دورتموند بأن خسارة بايرن فيها بعض العزاء لفريقه، لكنه أكد "لا نشعر بالرضا عما حدث".

ورفض ماركو ريوس قائد دورتموند صاحب الهدف الوحيد لفريقه أمام فرانكفورت، فكرة أن فريقه بات على أعتاب التتويج بلقب البوندسليجا.

وأشار ريوس "نشدد دائما على رغبتنا في الفوز بكل مباراة، علينا أن نركز على أنفسنا، باقي الأمور ستحدث بشكل تلقائي".

من جانبه لازال جلادباخ يعتبر نفسه خارج قائمة المرشحين للقب رغم أن خط دفاع الفريق يقدم مسيرة رائعة وكذلك خط الهجوم.

وقال كريستوف كرامر لاعب وسط جلادباخ "بالتأكيد لسنا مخطئين في عدم اعتبار أنفسنا منافسا لدورتموند، ندرك أن دورتموند وبايرن يتفوقان علينا، رغم أن الأمر يبدو مختلفا في جدول الترتيب".

ويتطلع جلادباخ للفوز بلقب البوندسليجا للمرة الأولى منذ عام 1977، وبالفعل يظهر الفريق بشكل مختلف هذا الموسم ويحقق نتائج رائعة على ملعبه، حيث فاز في جميع المباريات التسع التي خاضها على ملعب بوروسيا بارك، وينتظر الفريق ملاقاة بايرن ودورتموند على هذا الملعب.

وقال ديتار هيكينج مدرب جلادباخ "لدينا قدر من الطموح.. بالتأكيد فإن الفرق الأخرى تهدر نقاطًا، لكن ليس عامل مساعد بالنسبة لنا أن ننظر للأخرين".