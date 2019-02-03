شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع جور ماهيا في الشوط الأول والان مع التفاصيل

يواجه اليوم نادى الزمالك المصرى بقيادة جروس نظيره جور ماهيا في اطار البطولة الكونفدرالية في دور المجموعات .

بدأ الشوط الأول بهجوم قوى و استحواذ من الزمالك منذ الدقائق الأولي و شن العديد من الهجمات و توج ابراهيم حسن المجهود بهدف في الدقيقة السابعة .

و بعد الهدف الأول تغيرت زموم المباراة و انقلبت لصالح الفريق المنافس و استطاع اللاعب المميز جاكويس تيوسنجى من احراز اهدفين لفريقه في الدقيقة 25 و 38 .

و اعتقد الجميع أن المباراة انتهت لكن كان لابراهيم حسن نجم المباراة رأئ اخر حيث استطاع احراز هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من زمن الوقت الاصلي لينتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق .