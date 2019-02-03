انت الان تتابع كلوب عن تتويج الليفر بالبريميرليج: لا أعد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنهم يستطيعون التعامل مع الضغوط، في ظل السباق الشرس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم (2018-2019)، وذلك قبل مواجهه فريقه أمام نظيره وستهام يونايتد، المقرر لها على الملعب الأوليمبي في العاصمة لندن، مساء غد الإثنين، لحساب الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال «كلوب» في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «ليس علينا سوى لعب كرة القدم.. هي أداتنا الوحيدة، وهي الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به».

وقال كلوب، «كان هناك ضغط في الموسم الماضي خاصة عندما واجهنا مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ونجحنا في التعامل معه، كما كان هناك ضغط خلال مواجهة روما، وكان هناك ضغوط في لحظات كثيرة في الدوري الإنجليزي، وكان علينا أن نفوز في كل مباراة في ذلك الوقت لأن تشيلسي كان يطاردنا باستمرار». وواصل