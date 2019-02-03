الامارات | الشارقة تبدأ بث دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تبدأ بث دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن نقلها الكامل لمباريات دوري الخليج العربي على الهواء مباشرة بداية من الجولة الـ14 من الموسم الكروي التي تنطلق غدا الاثنين.

وقالت القناة إنها خصصت للدوري استوديوهات وفق أعلى المواصفات العالمية، مجهّزة بأنظمة بث وشاشات عرض متكاملة تسمح بدعم المحللين بخيارات واسعة لتحليل المباريات وتوضيح كافة النقاط الفنية والتحكيمية الخاصة باللقاءات وسعت إلى ضم نخبة من المحللين والخبراء في اللعبة بما يساهم في الارتقاء بمحتوى ومضمون المادة المقدمة للمشاهد.

كما خصصت القناة برنامج "من الإمارات" الذي سيقدم نظرة شاملة عن الرياضة الإماراتية وتفاصيل خاصة في الدوري وسيستمر برنامج لخط الرياضي الذي يبث عبر إذاعة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية الذي يعتبر نبض الجماهير الأول في نقل آرائهم وملاحظاتهم إلى المسؤولين.

كما وفرت القناة استوديو نقل مباشر من أرض الملعب، يتولى مهمة تسليط الضوء على أهم مجريات المباريات لحظة بلحظة، إضافة إلى تجهيز طواقم مراسلين لمواكبة الحدث واستطلاع آراء الجماهير الوفية لأنديتها طيلة أيام الموسم الكروي من ملاعب الدولة. كما سيستمر برنامج ملاعبنا بنهاية كل أمسية في تسليط الضوء على كواليس وقضايا المسابقة.

وقال مدير قناة الشارقة الرياضية راشد العوبد إلى أن دوري الخليج العربي يعد أحد أهم الأحداث الكروية التي تقام على أرض الدولة كونه يضم نخبة من الأندية واللاعبين الذين ساهموا في الارتقاء بواقع الرياضة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الرامية إلى تلبية تطلعات عشّاق كرة القدم، ووضعهم في صورة أحداث ومجريات الدوري بشكل أقرب وأوسع.

وأضاف العوبد "ينسجم بث الدوري بشكل مباشر للجماهير مع استراتيجية وتطلعات الهيئة عقب المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتحويل المؤسسة إلى هيئة، في الارتقاء بجودة ونوعية العمل الإعلامي، فالشارقة الرياضية منذ انطلاقها قبل 12 عاماً وهي تواكب مختلف الفعاليات والأحداث التي تقام على أرض إمارة الشارقة والدولة بشكل عام، وما نقلنا للدوري إلا حرصاً على تثبيت هذا الحضور الذي بات يشكلاً جزءاً مهماً من الواقع التنموي للمجتمع الإماراتي".

وأضاف العبود: "كانت ولا زالت قناة الشارقة الرياضية جزءا لا يتجزأ من منظومة الإعلام الرياضي في الدولة ونملك قاعدة جماهيرية كبيرة تثق في إمكانياتنا وقدراتنا على تشكيل إضافة للمسابقة ونتعهد بتسخير هذه القدرات لخدمة المسابقة والرياضة الإماراتية وإرضاء مشاهدينا