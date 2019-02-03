شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وجورماهيا الكيني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وجورماهيا بالتعادل بنتيجة 2-2، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
تقدم الزمالك مبكرا عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 7، وأدرك تويسينجي التعادل للفريق الكيني في الدقيقة 25.
وعاد نفس اللاعب وتقدم لجورماهيا في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل إبراهيم حسن في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.
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