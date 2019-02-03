شكرا لقرائتكم خبر عن الكونفيدرالية.. الزمالك 2 - 4 جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه جورماهيا الكيني، بهدف في المباراة التي تجمع بينهما في دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.
سجل هدف الزمالك إبراهيم حسن، في الدقيقة السابعة، عبر تسديدة قوية على يسار حارس جورماهيا.
جورماهيا يتمكن من تسجيل التعادل في الدقيقة 25.
جورماهيا يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38
إبراهيم حسن يتعادل للزمالك في الدقيقة 44
نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2
انطلاق الشوط الثاني
جورماهيا يتقدم مجددًا على الزمالك بالهدف الثالث
أوليتش يحرز الهدف الرابع في مرمى الزمالك
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