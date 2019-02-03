شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السلة» يتوج أبها بكأس تصفيات الصعود لـ«الممتاز» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)
توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ومدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير معتق جرمان نادي أبها بكأس تصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة السلة، وتتويج نادي الشروق في المركز الثاني، وصعود الفريقين للدوري الممتاز.
وشهد ختام البطولة الذي أقيم أمس (السبت) على صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، فوز أبها على هجر بنتيجة 53/57، بينما نجح الشروق في خطف بطاقة التأهل الثانية ومرافقة نادي أبها في الصعود بعد فوزه على النور بنتيجة (58/70).
وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة التهنئة لإدارتي ناديي أبها والشروق بمناسبة الصعود للدوري الممتاز، وتمنى لهما التوفيق في تقديم مستويات مميزة في الموسم القادم.
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