شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يزور لاعبي قوى الاحتياجات الخاصة قبل مشاركتهم الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) زار رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معسكر منتخب المملكة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقام حالياً في ملعب مدينة الملك عبدالله زار رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معسكر منتخب المملكة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقام حالياً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الذي يأتي ضمن استعداداته للمشاركة في ملتقى الشارقة الدولي وبطولة فزاع الدولية والجائرة الكبرى التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17 حتى 28 فبراير الجاري. والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل باللاعبين وتحدث معهم حول أهمية المشاركة القادمة، مؤكداً دعمه ومساندته لهم ومتمنياً التوفيق لهم ومواصلة تحقيق الإنجازات في رياضة الاحتياجات الخاصة. ويشارك في المعسكر الذي يستمر حتى 16 فبراير القادم 15 لاعباً هم فهد الجنيدل وجمعان الزهراني وأحمد عداوي وعلي النخلي وراضي الحارثي وهاني النخلي وعبدالرحمن القرشي وعبدالله الزويهري وسلطان الزهراني وعبدالرحمن الضبعان وأكرم العبسي وأسامة مسرحي وعلي رديعان وعبدالجبار دراج ويونس صميلي، تحت إشراف المدربين مصلح العتيبي وعبدالله مشرواي وسلطان الردعان ورياض عثمان ومنصور الجوهر وسعيد الشمراني، فيما يشرف على المنتخب فنياً ناصر القحطاني. صور صور صور



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