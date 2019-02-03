جورماهيا الكيني يتقدم بالهدف الثاني في شباك الزمالك بالكونفدرالية

تقدم توسيلني لاعب جورماهيا الكيني بالهدف الثاني في شباك الزمالك في الدقيقة 39، من لقاء الفريقين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك سجل الهدف الأول في شباك جورماهيا الكيني في الدقيقة 7 من بداية المباراة قبل أن يتعادل جورماهيا عن طريق جاكويس تيوسنجي في الدقيقة 24.

ويضم تشكيل الزمالك في اللقاء كلا من:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – حمدي النقاز.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – إبراهيم حسن- يوسف أوباما.

في خط الهجوم: خالد بوطيب.

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