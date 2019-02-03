شكرا لقرائتكم جورماهيا الكيني يتقدم على الزمالك بالهدف الثالث في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم زوكرتشي لاعب جورماهيا الكيني بالهدف الثالث لفريقه في مرمى الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما حاليًا على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى".

تقدم إبراهيم حسن فى الدقيقة 7 للزمالك بالهدف الأول بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق الكينى الذى أدرك التعادل عن طريق لاعبه تيوسنجى فى الدقيقة 26 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الفريق الكينى ثم نجح إبراهيم حسن فى الدقيقة 44 من تصويبة جديدة فى التعادل للزمالك لينتهى الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".