شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: الزمالك المحلى مختلف عن الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال لاعب الزمالك السابق هيثم فاروق أن أداء نادى الزمالك فى الكونفدرالية الإفريقية مختلف بنسبة كبيرة عن أداؤه فى بطولة الدورى العام ، مشيرا إلى أن ما يقدمه الزمالك ويتصدر به جدول مسابقة الدورى قد لا يسعفه لنتائج إيجابية فى المواجهات الإفريقية

وأكد فاروق فى تصريحات تليزيونية أن نادى الزمالك لديه كنز لابد وأن يواصل الاعتماد عليه وهو استغلال العرضيات بصورة جيدة والكرات الثابته ، خاصة وأن الفريق يعتمد عليها فى الفترات الأخيرة مع السويسرى كريستيان جروس فى بطولة الدورى

كما أشاد فاروق بإبراهيم حسن صاحب هدفين اللقاء خاصة فى ظل تقدمه من الخلف للأمام بصورة مثالية - على حد قوله

وكان قد انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق أحرز إبراهيم حسن لاعب الزمالك، الهدف الثانى له ولفريقه ، وأحرز هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 25، وتقدم الفريق الكينى بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.