شكرا لقرائتكم فيديو . جورماهيا يهز شباك الزمالك للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل فريق جورماهيا الكيني الهدف الثاني عن طريق تويسينجي في مرمى الزمالك في الدقيقة 38 من زمن اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى".

أحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7 ممن عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق تويسينجي صاحب القميص رقم 9، ويضيف نفس اللاعب الهدف الثاني.

الزمالك يلعب لقاء اليوم بتشكيل مكون من محمود جنش، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خالد بوطيب.