شكرا لقرائتكم فيديو .. دي ماريا يتقدم للزمالك أمام جورماهيا الكيني بالهدف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الزمالك بالهدف الأول في مرمى جورماهيا في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، ويتواجد أبناء ميت عقبة وجورماهيا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلا من: "نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتلتيكو الأنجولى".

الهدف جاء بقدم إبراهيم حسن دي ماريا في الدقيقة السابعة من اللقاء.

الزمالك يلعب لقاء اليوم بتشكيل مكون من محمود جنش، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا، خالد بوطيب.