ترتيب مجموعات دورى ابطال افريقيا.. الأهلي وكبار العرب على القمة

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جدة - عمرو شويل أقيمت مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات الأفريقى بمسابقة دورى الأبطال حيث خاضت الفرق المشاركة بالبطولة 7 مواجهات هامة بعد إلغاء مباراة الإسماعيلى أمام شبيبة قسنطينة الجزائري بسبب استبعاد الدروايش من استكمال مباريات المسابقة على خلفية أحداث مباراته أمام الأفريقى التونسى فى الجولة الثانية بدور المجموعات.

ويرصد الخليج 365 ترتيب مجموعات دورى ابطال افريقيا بعد مباريات الجولة الثالثة :-

الوداد المغربى يتصدر المجموعة الأولى



أقيمت مباراتين ضمن مواجهات المجموعة الأولى حيث فاز صن دوانز الجنوب إفريقي على ضيفه أسيك ميموزا الجنوب إفريقي بنتيجة 3 / 1 ، كما فاز الوداد المغربي على لوبي ستارز النيجيري بهدف نظيف على ملعب الأخير .





ترتيب المجموعة الأولى بدورى ابطال افريقيا





ترتيب المجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا





الترجي وأورلاندو فى صدارة المجموعة الثانية



وأقيمت مباراتين ضمن مواجهات المجموعة الثانية حيث فاز حوريا كوناكري الغيني على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف نظيف فيما حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الترجي التونسي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.





ترتيب المجموعة الثانية بدورى ابطال افريقيا





ترتيب المجموعة الثانية لدورى أبطال أفريقيا

شبيبة قسنطينة يتصدر المجموعة الثالثة



فيما أقيمت مباراة واحدة في المجموعة الثالثة بعد إلغاء مباراة الإسماعيلى أمام شبيبة قسنطينة وشهدت كبرى المفاجآت بعد نجاح مازيمبي الكونغولي فى تحقيق فوز تاريخى أمام الإفريقي التونسي بمدينة لوبومباتشي الكونغولية بثمانية أهداف نظيفة.





ترتيب المجموعة الثالثة بدورى ابطال افريقيا





ترتيب المجموعة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا





الأهلى ينفرد بصدارة المجموعة الرابعة



بينما أقيمت مباراتين ضمن مواجهات المجموعة الرابعة بدأت بتعادل شبيبة الساورة إيجابيا مع فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 2/2 قبل فوز الأهلي على سيمبا التنزاني بنتيجة 5 / 0 على ملعب برج العرب.

ترتيب المجموعة الرابعة بدورى ابطال افريقيا

