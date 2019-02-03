شكرا لقرائتكم الرائد يستعين بالمهاجم البلجيكي مبويو خلفاً لبانغورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، يوم الأحد، إجراءات التعاقد مع المهاجم البلجيكي إيلومبي مبويو، قادما من صفوف فريق كورتريك البلجيكي.

وقضى المهاجم البلجيكي معظم مسيرته متنقلا بين أندية بلده وسبق له اللعب في الفئات السنية لكلوب بروج ونادي غينك، وتعد أبرز محطاته قبل الذهاب إلى سيون السويسري في عام 2015.

ويعد مبويو ثالث تعاقد للرائد خلال الفترة الشتوية بعد ضم خالد الغامدي وكانو دوس سانتونس، حيث قد أعار مهاجمه الغيني بانغورا إلى الباطن حتى نهاية الموسم.