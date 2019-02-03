شكرا لقرائتكم الحزم يقلب الطاولة على الفيصلي ويهزمه بهدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب الحزم تأخره بهدف أمام مضيفه الفيصلي إلى فوز بهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفيصلي بهدف سجله دينيلسون بيريرا في الدقيقة 55 قبل أن يسجل الحزم هدفين متتاليين عن طريق جون باخوي وأسامة الخلف في الدقيقتين 79 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.