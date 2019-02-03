شكرا لقرائتكم تورينو وسبال يتعادلان سلبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت سبال بضيفه تورينو، يوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، كما رفع سبال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.