شكرا لقرائتكم نوير وتياغو ينعشان تدريبات بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد الحارس الدولي مانويل نوير ولاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا إلى تدريبات بايرن ميونخ يوم الأحد بعد غيابهما عن المباراة التي خسرها النادي البافاري أمام مضيفه باير ليفركوزن 1 -3 السبت.

وغاب نوير عن المباراة بسبب الإصابة في اليد فيما غاب تياغو بسبب مشاكل عضلية، كما شارك في تدريب بايرن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي آريين روبن بعد غيابهما عن مباراة ليفركوزن.

ويلتقي بايرن يوم الأربعاء المقبل مع مضيفه هيرتا برلين في دور الـ16 لكأس ألمانيا.