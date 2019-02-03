شكرا لقرائتكم جيرفينيو يتألق مجدداً ويحرم يوفنتوس الابتعاد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق بارما تعادلا قاتلا من مضيفه يوفنتوس 3 /3 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفي مباراة أخرى قلب فريق إمبولي تأخره بهدفين أمام ضيفه كييفو إلى التعادل 2 - 2.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين ليوفنتوس.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري الإيطالي إلى 17 هدفا لينفرد بصدارة قائمة الهدافين بفارق هدف واحد عن فابيو كوالياريلا هداف سامبدوريا. وسجل رونالدو الهدفين الأول والثالث ليوفنتوس في الدقيقتين 36 و66 وتكفل دانيلي روجاني بالهدف الثاني في الدقيقة 62. وسجل أنتونيو باريلا الهدف الأول لبارما في الدقيقة 64 ثم أضاف الإيفواري كواسي جيرفينيو الهدف الثاني في الدقيقة 74. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لمباراة تقمص جيرفينيو دور البطولة وخطف هدف التعادل القاتل لبارما. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن نابولي الوصيف مقابل 29 نقطة لبارما في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب سان باولو، حسم نابولي الفوز منذ الشوط الأول بهدفين حملا توقيع البولندي اركاديوز ميليك ولورنزو إنسيني في الدقيقتين 25 و26. وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل سيموني فيردي الهدف الثالث لنابولي من ضربة جزاء. الفوز رفع رصيد نابولي إلى 51 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، تقدم كييفو بهدفين عن طريق ايمانويلي جياكيريني وماريوز ستيبنسكي في الدقيقتين 31 و46. ولكن إمبولي لم يستسلم ورد بهدفين حملا توقيع فرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 47 و52. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إمبولي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر وظل كييفو في المركز العشرين الأخير برصيد تسع نقاط.