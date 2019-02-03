فياريال يفرط بالفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني

اسماء السيد - اهدر فياريال فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين قبل ان يخرج متعادلا معه 2-2 في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم الأحد.

ورفع فياريال رصيده الى 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين بات رصيد اسبانيول 25 نقطة وارتقى مؤقتا الى المركز الرابع عشر.

وتقدم فياريال بهدفين بواسطة فيسنتي إيبورا (37) والمخضرم سانتي كازورلا (65 من ركلة جزاء)، ورد اسبانيول عن طريق الإيطالي دانييل بونيرا (75 خطأ في مرماه)، وروبرتو روزاليس (81).

وسيحاول اتلتيكو مدريد تقليص الفارق عن برشلونة الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فالنسيا 2-2 السبت الى 3 نقاط شرط فوزه على ريال بيتيس لاحقا، كما يلعب ايضا ايبار مع جيرونا وريال مدريد مع الافيس.

ملخص مباراة فياريال وإسبانيول: