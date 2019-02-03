شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. جورماهيا يحافظ على تقدمه أمام الزمالك.. بوطيب يهدر فرصة التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ جورماهيا الكينى على تقدمه أمام الزمالك بنتيجة 3 / 2، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

الشوط الأول

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

دخل الفريقان أجواء اللقاء سريعاً وجاءت البداية الهجومية من جورماهيا وحصل تدخل قوى من طارق حامد على كيبكروى لاعب جورماهيا ليشهر الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو بطاقة صفراء أولى فى الدقيقة 3 من نصيب طارق حامد واحتسب ركلة حرة للفريق الكينى على حدود منطقة جزاء الزمالك مرت دون خطورة ثم مجموعة من التمريرات للاعبى الفريق الكينى وصلت إلى حارس مرماهم الذى أخطا فى إخراج الكرة لتتحول إلى ركنية لصالح الزمالك ونفذها كهربا بطريقة جيدة ولكن أبعدها دفاع جورماهيا لتصل إلى إبراهيم حسن على حدود منطقة الجزاء الذى قابل الكرة بتصويبة أرضية قوية سكنت شباك الفريق الكينى فى الدقيقة السابعة.

بعد مرور ربع ساعة اعتمد الزمالك على التمريرات والكرات المتبادلة مع ضغط بطول الملعب على حامل الكرة من جورماهيا ولكن استعاد الفريق الكينى الاستحواذ لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 26 حيث جاء الهدف من عرضية وسط تغطية سيئة من دفاع الزمالك لتصل إلى تيوسنجي الذى لم يجد أية صعوبة فى تسديدها داخل شباك الأبيض وواصل دفاع الأبيض أخطائه ونجح الفريق الكينى فى الدقيقة 38 وسط حالة توهان من خط دفاع الأبيض فى تسجيل الهدف الثانى الذى سجله أيضاً تيوسنجى حيث وصلت له الكرة أمام المرمى ولم يجد صعوبة فى إسكانها بالرأس على يمين محمود جنش وفى الدقيقة 44 نجح إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك فى تسجيل الهدف الثانى له ولفريقه فى الدقيقة 44 بعد تصويبة أخطأ حارس جورماهيا فى إبعادها لتسكن شباكه وينتهى الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

الشوط الثانى

من أول هجمة للفريق الكينى فى الدقيقة 51 نجح كيبكروي فى تسجيل الهدف الثالث من رأسية من منتصف منطقة الجزاء وفى الدقيقة 54 أهدر كهربا فرصة لا تضيع أمام مرمى جورماهيا بعد عرضية رائعة من إبراهيم حسن ليقوم جروس بإجراء أول تغيير بنزول حميد أحداد بدلا من كهربا وفى الدقيقة 73 أهدر خالد بوطيب فرصة التعادل حيث وصلت له الكرة داخل منطقة الـ6 ياردات ولكنها صوبها أعلى من المرمى تماما.