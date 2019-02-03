شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش ينقذ مرماه من تسديدة أوموندى.. وأحداد بديلاً لكهربا أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد أوموندى لاعب جورماهيا الكينى صاروخية تصدى لها محمود جنش حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأجرى السويسرى كرستيان جروس أول تبديلاته في لقاء جورماهيا بخروج محمود كهربا ونزول المغربي حميد أحداد بدلاً منه.

وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 25، وتقدم الفريق الكينى بالهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم تعادل إبراهيم حسن للأبيض في الدقيقة 43، ثم أحرز نيكولاس الهدف الثالث لجورماهيا في الدقيقة 51، لتصبح النتيجة 3/2 للفريق الكينى حتى الأن.