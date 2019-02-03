شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى كان واقف فى البلكونة".. 3 أعوام على رحيل المعلق محمود بكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة على رحيل المعلق الكروى محمود بكر، والذى وافته المنية يوم 3 فبراير من عام 2016 ، بعد صراع مع المرض .
وكان بكر لاعبا فى النادى الاوليمبى ، فى الستينات ، وبعد الاعتزال اتجه للعمل فى قطاع الناشئين ثم العمل الادارى كعضو مجلس إدارة و تولى رئاسة النادى الاوليمبى ، ثم عضو فى اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر .
وقد اشتهر بكر بعدة أفيهات تلقائية خلال تعليقه على المباريات ، منها " اللى كان واقف فى البلكونة بيشرب سيجارة اقوله خش شوف الجول " و " الصوت راح يابرجاوى .. وفى صوت معلق تانى فى ودانى " ..وعدالة السماء تنزل على استاد باليرمو "
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