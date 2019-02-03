شكرا لقرائتكم خبر عن جورماهيا يتقدم على الزمالك 3 / 2 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز نيكولاس لاعب جورماهيا الكينى، الهدف الثالث لفريقه في شباك الزمالك بالدقيقة 51 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، لتصبح النتيجة 3/2 للفريق الكينى حتى الأن.

وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 25، وتقدم الفريق الكينى بالهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم تعادل إبراهيم حسن للأبيض في الدقيقة 43.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.