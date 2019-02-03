7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، محمد أبو الغار يفوز ببطولة موتور سيتى المفتوحة للاسكواش، والأهلى يغلق صفحة سيمبا ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي.

محمد أبو الغار يفوز ببطولة موتور سيتى المفتوحة للاسكواش

فاز نجم الإسكواش المصرى محمد أبو الغار صباح اليوم الأحد، ببطولة (موتور سيتي) المفتوحة للإسكواش التى استضافتها مدينة (ديترويت) الأمريكية.

طلائع الجيش يستدرج سموحة فى مواجهة متوازنة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى

يستضيف طلائع الجيش نظيره سموحة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى مع دقات السادسة مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة بين الفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط .

الأهلى يغلق صفحة سيمبا ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي

أغلق الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ملف مباراة سيمبا التنزاني التى أقيمت أمس ، السبت، ببرج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأنتهت بخماسية نظيفة لصالح الفريق الأحمر ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط.

3 يونيو معسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، علي انطلاق معسكر الفراعنة يوم 3 يونيو قبل بطولة أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 يونيو بمباراة الافتتاح للفراعنة والطرف الثاني الذي سيتحدد يوم 12 ابريل المقبل خلال مراسم القرعة التي ستقام تحت سفح الاهرامات.

محمد حمزة يتوج ببرونزية كأس العالم لسلاح الشيش "شباب" ببولندا

نجح اللاعب المصري محمد حمزة في احتلال المركز الثالث والفوز برونزية كأس العالم لسلاح الشيش (شباب) في بولندا.

الصفاقسى التونسى يصطدم بالأهلى فى نهائى البطولة العربية لسيدات الطائرة

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد ، فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الصفاقسى التونسى نظيره الأهلى حامل اللقب فى إطار ختام البطولة العربية للأندية رقم 20 المقامة على الصالة المغطاة بإستاد القاهرة .

لاسارتى يجهز لاعبى الأهلى فنيا ونفسيا قبل لقاء إنبى

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبى الفريق قبل مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.