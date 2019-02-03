فيديو.. إنذار لـ"طارق حامد" فى الدقيقة 3 من مواجهة جورماهيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم الموزمبيقى البطاقة الصفراء لطارق حامد لاعب وسط الزمالك، بعدما تدخل بعنف على نيكولاس لاعب جورماهيا الكينى، بالدقيقة 3 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا. وفى الهجوم: خالد بوطيب.

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