شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إبراهيم حسن يتعادل للزمالك 2/2 أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز إبراهيم حسن، لاعب الزمالك، الهدف الثانى له ولفريقه فى شباك جورماهيا الكينى بالدقيقة 43 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 25، وتقدم الفريق الكينى بالهدف الثاني في الدقيقة 38.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.