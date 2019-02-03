شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جورماهيا يضيف الهدف الثانى فى شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق جورماهيا الكينى من إحراز الهدف الثانى فى شباك الزمالك بالدقيقة 38 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد موى ستاوديوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، لتصبح النتيجة 2/1 للفريق الكينى.

وأحرز إبراهيم حسن هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 1/1.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا.

وفى الهجوم: خالد بوطيب.