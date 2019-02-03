شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. دفاع الزمالك يكلف الأبيض التعادل مع جورماهيا 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح جورماهيا الكينى فى التعادل مع الزمالك بهدف لمثله بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

دخل الفريقان أجواء اللقاء سريعاً وجاءت البداية الهجومية من جورماهيا وحصل تدخل قوى من طارق حامد على كيبكروى لاعب جورماهيا ليشهر الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو بطاقة صفراء أولى فى الدقيقة 3 من نصيب طارق حامد واحتسب ركلة حرة للفريق الكينى على حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن أبعدها دفاع الأبيض ووسط تمريرات لاعبى جورماهيا أخطأ حارس مرماهم فى إخراج الكرة حيث حول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح الزمالك.

ونفذ كهربا الركلة الركنية للزمالك بطريقة جيدة ولكن أبعدها دفاع جورماهيا لتصل إلى إبراهيم حسن على حدود منطقة الجزاء الذى قابل الكرة بتصويبة أرضية قوية سكنت شباك الفريق الكينى ليتقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة السابعة وبعد الهدف حاول الفريق الكينى إدراك التعادل دون جدوى.

بعد مرور ربع ساعة، اعتمد الزمالك على التمريرات والكرات المتبادلة مع ضغط بطول الملعب على حامل الكرة من جورماهيا وفى الدقيقة 19 حاول أوباما تشكيل خطورة على مرمى جورماهيا بتمرير كرة عرضية ولكنها جاءت قوية لتعود إلى حوذة الفريق الكينى الذى بدأ فى الهجوم مجددا بتصويبة ضعيفة من موجونا ثم رد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك بتسديدة بجوار القائم الأيمن لجورماهيا.

فى الدقيقة 24، سقط عبد الله جمعة مصابا بعد تدخل قوى من أموندى وحصل على ركلة حرة ولكن استعاد جورماهيا الاستحواذ على الكرة لينجح بطل كينيا فى إدراك التعادل فى الدقيقة 26 وجاء الهدف من عرضية وسط تغطية سيئة من دفاع الزمالك لتصل إلى تيوسنجي الذى لم يجد أية صعوبات فى تسديدها داخل شباك الأبيض بعد خطأ دفاع الزمالك بداية من مرور الكرة من فوق محمود علاء ثم عدم استطاعة الونش تشتيتها لتصل إلى لاعب الفريق الكينى الذى سددها على يمين جنش.