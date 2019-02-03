فيديو.. جورماهيا يتعادل مع الزمالك بعد 25 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق جورماهيا الكينى مع الزمالك 1/1 فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد موى ستاوديوم، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية. وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء. جاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن وأوباما وكهربا. وفى الهجوم: خالد بوطيب.

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