شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدف أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الزمالك بهدف نظيف أمام جورماهيا الكينى وسجله إبراهيم حسن، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة المقامة حالياً على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية والتى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

دخل الفريقان أجواء اللقاء سريعاً وجاءت البداية الهجومية من جورماهيا وحصل تدخل قوى من طارق حامد على كيبكروى لاعب جورماهيا ليشهر الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو بطاقة صفراء للاعب الزمالك فى الدقيقة 3 من المباراة، واحتسب ركلة حرة للفريق الكينى على حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن أبعدها دفاع الأبيض ووسط تمريرات لاعبى جورماهيا أخطأ حارس مرماهم فى إخراج الكرة حيث حول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح الزمالك.

ونفذ كهربا الركلة الركنية للزمالك بطريقة جيدة ولكن أبعدها دفاع جورماهيا لتصل إلى إبراهيم حسن على حدود منطقة الجزاء الذى قابل الكرة بتصويبة أرضية قوية سكنت شباك الفريق الكينى ليتقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول فى الدقيقة السابعة وبعد الهدف حاول الفريق الكينى إدراك التعادل دون جدوى.