شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. اتحاد الاسكواش يجرى قرعة بطولة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى غداً، الاثنين، قرعة بطولة الاسكواش التي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 7 فبراير الجارى وحتى الحادى عشر من نفس الشهر، للفئات العمرية من 11 وحتى 19 سنة ناشئين وناشئات .

وكان الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، قد خاطب الأندية التابعة له للكشف عن تفاصيل البطولة التي تصنف بالفئة c للموسم 2018/2019، حيث تجرى قرعة بطولة الأهلي غداّ بمقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي.

وجاء خطاب اتحاد الاسكواش كالتالي: