بالفيديو.. ثنائية إبراهيم حسن تفتتح أهداف الزمالك في مجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تمكن إبراهيم حسن، لاعب وسط الزمالك من تسجيل هدفًا لفريقه في شباك جورماهيا في وقت مبكر من المباراة.
ويواجه الزمالك جورماهيا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
ونفذ الدولي التونسي فرجاني ساسي ضربة ركنية وصلت إلى إبراهيم حسن الذي كانت في انتظار الكرة على حدود منطقة الجزاء حيث صوب أرضية لم يَجد معها أي حيلة لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة الـ44، أحرز حسن الهدف الثاني له وللزمالك، بعدما استغل تمريرة خالد بوطيب على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بيسراه أرضية في الزاوية اليمنى لحارس جورماهيا، مدركًا التعادل لفريقه لينتهي الشوط الأول (2-2).
وبات هذا الهدف هو الثالث لإبراهيم حسن في النسخة الجارية من الكونفردالية، إذ سجل هدفًا في ثلاثية الزمالك في مرمى اتحاد طنجة المغربي التي جرت يناير الماضي في القاهرة لحساب الدور الـ32 مكرر من نفس البطولة.
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