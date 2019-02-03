مباشر الكونفدرالية.. جورماهيا 3-2 الزمالك.. أخطاء الأبيض مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة جورماهيا الكيني والزمالك، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك: محمود جنش، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، طارق حامد، إبراهيم حسن، يوسف أوباما، محمود كهربا، خالد بوطيب.

تفاصيل المباراة:

أمهل الزمالك أصحاب الأرض سبع دقائق فقط وافتتح التسجيل عن طريق إبراهيم حسن، بعدما نفذ محمود كهربا ضربة ركنية شتتها الدفاع خارج المنطقة، ليصوبها مباشرةً بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى لحارس جورماهيا.

وفي الدقيقة الـ25، أدرك أصحاب الأرض التعادل من كرة طائة بعد تمريرات داخل منطقة الجزاء، لتأتي الكرة مجددًا إلى جاك تويسينجي الذي أودعها بدون رقابة في شباك الحارس محمود جنش.

وكاد جورماهيا أن يسجل الهدف الثاني في فرصتين من الجبهة اليمنى خلال الدقيقتين الـ33 و35 من المباراة مستغلا ثغرات دفاعية كبيرة في صفوف الزمالك، لكن أصحاب الأرض لم ينجحوا في استغلال الفرص التي سنحت لهم.

وفي الدقيقة الـ38، استثمر جورماهيا أخطاء الزمالك وأحرز الهدف الثاني في المباراة عن طريق تويسينجي صاحب الهدف الأول، من ضربة رأسية أودع بها الكرة في شباك جنش مستغلا عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ44، استغل إبراهيم حسن تمريرة خالد بوطيب على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الكرة بيسراه أرضية في الزاوية اليمنى لحارس جورماهيا، مدركًا التعادل لفريقه لينتهي الشوط الأول (2-2).

وبعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني، أحرز أصحاب الأرض الهدف الثالث عن طريق نيكولاس كيبكيروي من ضربة رأسية فشل محمود جنش في إبعادها، بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى.

أجرى المدير الفني كريستيان جروس التغيير الأول في الدقيقة الـ58 من المباراة بإقحام المهاجم المغربي حميد أحداد بدلا من محمود كهربا، أملا في إدراك التعادل.

حاول الزمالك على استحياء إدراك التعادل بعدما توغل حمدي النقاز من الجبهة اليمنى، ليرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء لم تجد من يتابعها داخل الشباك ليمسك بها حارس جورماهيا بسهولة.

وأجرى جروس التغيير الثاني في الدقيقة الـ61، بالدفع بالمهاجم عمر السعيد بدلا من إبراهيم حسن، صاحب هدفي الزمالك.

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