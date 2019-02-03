شاهد.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء الزمالك أمام جورماهيا

إبراهيم سعيد كتب - سارة جاب الله: أشاد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب السابق ب حسن أوكتاي المدير الفني لجورماهيا عقب إنتهاء الشوط الأول بينة وبين الزمالك بالكونفدرالية عقب موقع التواصل الإجتماعي تويتر. موقع التواصل الإجتماعي تويتر. وغرد سعيد قائلاً: " بصراحه مدرب جورماهيا عامل مباراه رائعه بإمكانيات اقل ولكن توظيفه للاعبين واستغلال أخطاء الدفاع أوباما وكهرباءوالنقاز مشكله كبيره دفاعيا واعتماده هجوميا اكتر وساسي مش في حالته وأداء متواضع لنادي الزمالك". وأنتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكلاً منهما.

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