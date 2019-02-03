الجمباز ينظم دورات تدريبية لتصنيف المدربين

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم نظم إتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، دورة التدريب لمدربى الجمباز الفنى بنات، ضمن برنامج الاتحاد المصري للجمباز وتصنيف المدربين لرفع وإعداد الكوادر التدريبيه. وحاضر بهذه الدوره الخبيره الدوليه دوناتيلا رئيسه اللجنه الفنيه للجمباز الفنى بنات بالاتحاد الدولى والمحاضر الدولى الدكتوره نهاد زايد، وذلك بنادي سبورتينج فى الإسكندرية. وقامت الخبيره دونا تيلا بحضور تدريبات مراكز تدريب المنتخبات بالإسكندرية بصاله نادى سبورتينج، بحضور أعضاء مجلس الادارة دكتوره لمياء عبد الرحمن والمهندسة روان أبو شوشه ورئيس اللجنه الفنيه المهندسة هبه ذكريا وأعضاء اللجنه الفنيه ورئيس أكاديميه المدربين الدكتور محمد على. بصاله نادى سبورتينج، بحضور أعضاء مجلس الادارة دكتوره لمياء عبد الرحمن والمهندسة روان أبو شوشه ورئيس اللجنه الفنيه المهندسة هبه ذكريا وأعضاء اللجنه الفنيه ورئيس أكاديميه المدربين الدكتور محمد على. وأشار إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز، أن مشروع تصنيف المدربين بدأ منذ أربع شهور عن طريق عمل كورسات عامة للجميع ومنها الكورسات التخصصية التابعة للتصنيف للمدربين فئة أولي وثانية وثالثة ورابعة. وأضاف رئيس الجمباز أنه تم إختيار المجموعة الأولي في التصنيف للمشاركة فى الدورة التدريبية تحت إشراف الخبيرة الدولية دوناتيلا رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، نظرا للمحتوي العالي للدورة التدريبية. وأشار إيهاب ان الخبيرة الدولية ستقوم غدا الاثنين بعمل كورس للمدربين بالقاهرة وتوجه الاتحاد المصرى للجمباز بخالص الشكر لرئيس وأعضاء مجلس اداره نادى سبورتينج على حسن التنظيم والاستقبال والتعاون.

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