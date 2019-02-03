الفولي يكشف سبب الإقبال الكبير على بطولة إفريقيا للباراتايكوندو

أعرب اللواء أحمد فولي، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو و نائب رئيس الاتحاد العالمي، عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير من جميع دول العالم على المشاركة في النسخة الرابعة من بطولة إفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو G2‪, G4 المقرر إقامتها يوم ٢٠ فبراير الجاري بمدينة الغردقة..

وتشهد النسخة الرابعة من البطولة الإفريقية المفتوحة للباراتايكوندو رقم قياسي في المشاركة حيث سيشارك في المنافسات 120 لاعب و لاعبة يمثلون 28 دولة من الخمس قارات.

وأوضح الفولي أن السبب الرئيسي وراء الإقبال الكبير على البطولة هو إدراج الباراتايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠ لأول مرة في التاريخ و تأكيد مشاركتها في باريس ٢٠٢٤.

وقال الفولي: بعد إدراج الباراتايكوندو في طوكيو ٢٠٢٠، بدأت جميع دول العالم في الاهتمام بهذه الرياضة و المشاركة في

البطولات الدولية الهامة من أجل حصد النقاط التي تضاف إلى التصنيف البارالمبي المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠.

و حيث أن البطولة الإفريقية المفتوحة مصنفة G2‪, G4 من الاتحاد العالمي للعبة، فإن عدد كبير من الدول الكبرى اهتمت بالمشاركة فيها.

وأضاف الفولي أن البطولة ستشهد منافسة قوية بحضور عدد كبير من أبطال اللعبة فهناك عدد كبير من اللاعبين المشاركين في بطولة العالم المقامة حاليًا بتركيا سيشاركون في البطولة الإفريقية.

و يشارك في البطولة 10 دول من قارة إفريقيا و هي : المغرب، السنغال، النيجر، الكاميرون، تونس، و سط إفريقيا، رواندا، الكونغو، اوغندا، بالإضافة إلى مصر.

كما يشارك في البطولة 12 دولة من قارة أوروبا و هي : الدنمارك، فرنسا، اسبانيا، تركيا، روسيا، بريطانيا، أوكرانيا، ايطاليا، صربيا، كرواتيا، بولندا، فنلندا.

و 4 دول من قارة اسيا و هي : الأردن، اليابان، كازخاستان، الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من قارة أمريكا و البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية.

وأشار الفولي أن البطولة تحظى باهتمام كبير من الدولة متمثللة في وزير الشباب و الرياضة دكتور أشرف صبحي و ذلك تماشيا مع سياسة الدولة في التقارب مع دول القارة الافريقية مع استلام مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي و إعلان أسوان عاصمة لأفريقيا.

وأنهى الفولي تصريحاته قائلا أن توجه رجال الأعمال إلى رعاية الاتحاد الافريقي للتايكوندو و للبطولة الافريقية يدل على وعي شديد من الشركات الكبرى وهو أمر يساهم في نجاح البطولة التي تحضي بأهتمام اعلامي كبير.

و تبذل اللجنة المنظمة للبطولة جهود كبيرة من أجل اخراجها في صورة تليق بأسم مصر في مدينة من أجمل مدن مصر "الغردقة".