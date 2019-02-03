شاهد.. الزمالك يتعادل مع جورماهيا الكيني في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على أرض دولة كينيا، على ملعب استاد موي ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
افتتح إبراهيم حسن التهديف للزمالك، وجاء هدف جورماهيا الكيني الثانيفي الدقيقة 38، بعد أن سجلو هدف التعادل في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ثم عاد إبراهيم حسن مرة أخرى ليسجل هدف التعادل للأبيض في الدقيقة 43 قبل منتصف اللقاء.
دخل الزمالك مباراته أمام جورماهيا، أملا في تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج
ويُعتبر الموسم الحالي ناجحًا للغاية بكل المقاييس بالنسبة إلى الزمالك حتى هذه اللحظة من عمره، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأبيض يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز وحيدا دون أي شريك على الإطلاق، إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر.
شاهد أهداف الشوط الأول
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