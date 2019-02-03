إبراهيم حسن يحرز هدف تعادل الزمالك في جورماهيا

الزمالك

كتب - أمير فرج:

نجح إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في إدراك التعادل لفريقه بعد أن سجل الهدف الثاني في شباك جورماهيا الكيني، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًّا، على أرض دولة كينيا، على ملعب استاد موي ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة

كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

جاء الهدف في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليعيد الزمالك مرة أخرى لنقطة التعادل بعد أن استقبلت شباكه هدفين من الفريق الكيني.

دخل الزمالك مباراته أمام جورماهيا، أملًا في تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل

من خارج أرضه أفضل من لا شيء في نهاية المطاف.

ويُعتبر الموسم الحالي ناجحًا للغاية بكل المقاييس بالنسبة إلى الزمالك حتى هذه اللحظة من عمره، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الأبيض يتربع منذ مطلع الموسم الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز وحيدًا دون أي شريك على الإطلاق، إضافة إلى نجاحه في الوصول إلى محطة الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر.